Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da ölümlü feci kaza: 'Öldürün beni' diye bağırdı

Şanlıurfa'da ölümlü feci kaza: 'Öldürün beni' diye bağırdı

00:0417/06/2026, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden kadın sürücü, geçirdiği şokun etkisiyle olay yerinde defalarca “Öldürün beni” diye bağırırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden sürücü, "Öldürün beni" diye bağırdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yer alan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Baran Y.’nin kullandığı 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.’nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Ataş ile Ayşe Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İranlı uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. yaralandı.

"Öldürün beni" diye bağırdı

Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçenler yaptı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden kadın sürücü, geçirdiği şok nedeniyle çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye bağırdı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu, kazayla ilgili bilgi aldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Şanlıurfa
#Suruç
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis'in tatil takvimi değişti: 1 Temmuz’da kapanmayacak