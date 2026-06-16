TIR'da 3 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi: Sürücü tutuklandı

Araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara, 1280 elektronik sigara ve 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon 700 bin TL olan ürünlere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.