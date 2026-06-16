TIR'da 3 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi: Sürücü tutuklandı

Şanlıurfa’da polisin uygulama noktasında durdurulan TIR’da, 3 milyon 700 bin TL değerinde kaçak tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Mardin-Şanlıurfa otoyolundaki polis uygulama noktasında 1 TIR durduruldu.
Araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara, 1280 elektronik sigara ve 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon 700 bin TL olan ürünlere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.