Sağanak nedeniyle minibüste mahsur kalan aile kurtarıldı

13:3730/05/2026, Cumartesi
DHA
Minibüsün de çıkarılmasının ardından belediye ekipleri, su basan alt geçitte çalışma başlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitte minibüste mahsur kalan aynı aileden 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İslahiye’de dün etkili olan sağanak birden fazla kırsal mahallede derelerin taşmasına neden oldu. Ev ve ahırlar ile meyve bahçelerini su bastı, sokaklar göle döndü. Adana’dan eşi ve çocuklarıyla Aktaş Mahallesi’ndeki yakınlarının yanına bayramlaşmaya gelen Burak Keskin (43) yönetimindeki 01 TK 370 plakalı minibüs, mahalle girişindeki alt geçitte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyeciler, aracın sürücüsü Burak Keskin ile eşi ve 2 çocuğunu kurtardı. Minibüsün de çıkarılmasının ardından belediye ekipleri, su basan alt geçitte çalışma başlattı.


#Gaziantep
#İslahiye
#Adana
