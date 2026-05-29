Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Biri çocuk beş kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk beş kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı çevre yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kemal K.'nin (70) kullandığı 27 ADF 746 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Ç. (20) yönetimindeki 27 ANY 770 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile birlikte Servet Ç.(45), Alperen Ç. (13) ve Emek Ç. (44) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.