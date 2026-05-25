Gaziantep’te 4,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şehitkâmil ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde M.G. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri 4 milyon 585 bin TL olan gümrük kaçağı 3 bin 523 adet kol saati, bin 675 adet güneş gözlüğü, 403 adet el fanı, 167 adet oyuncak ve 57 adet akıllı kol saati ele geçirildi.