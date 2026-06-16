Şanlıurfa'daki kayıp çocuk arandığı aracın bagajında bulundu

Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de sokak sokak çocuğu aramaya başladı. Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.’nın bagajda kilitli kaldığını anladı.