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Şanlıurfa'daki kayıp çocuk arandığı aracın bagajında bulundu

Şanlıurfa'daki kayıp çocuk arandığı aracın bagajında bulundu

19:0116/06/2026, Salı
DHA
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Otomobille sokak sokak aradıkları 5 yaşındaki çocukları, aracın bagajında kilitli kalmış
Otomobille sokak sokak aradıkları 5 yaşındaki çocukları, aracın bagajında kilitli kalmış

Şanlıurfa'da sokakta oynarken gözden kaybolan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı otomobilin bagajına gizlenince içeride kilitli kaldı. Çocuklarını bulmak için aynı otomobille sokak sokak arama yapan aile, bagajdan gelen sesler üzerine durumu fark ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de sokak sokak çocuğu aramaya başladı. Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.’nın bagajda kilitli kaldığını anladı.

Bagaj kapağından çocuğa ulaştılar

Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj kısmına ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi. Olay nedeniyle bölgedekiler, panik yaşadıklarını ifade etti.





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