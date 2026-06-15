Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Sulama kanalına düşen çocuk faciadan döndü: 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu

Sulama kanalına düşen çocuk faciadan döndü: 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu

21:4915/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü
Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde oynarken sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 3 yaşındaki Yağız Ali Ç., yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanalda kalbi duran küçük çocuk, sağlık ekiplerinin zamanla yarışan kalp masajı müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da saat 16.30 sıralarında Palandöken ilçesinde ailesiyle birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki dedesine ait müstakil eve gelen Yağız Ali Ç., bahçede oynadığı sırada evin önünden geçen sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendi

Yakınları ile itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Yağız Ali Ç., düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Kalbinin durduğu belirlenen çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Yağız Ali Ç., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yağız Ali Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Sulama Kanalı
#Akıntı
#Kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2026? Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir? Diyanet açıklaması