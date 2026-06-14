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Bingöl'de bir kişi nehirde kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Bingöl'de bir kişi nehirde kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

23:2314/06/2026, Pazar
IHA
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Şahsın bulunması için ekipler tarafından çalışmalara başlandı.
Şahsın bulunması için ekipler tarafından çalışmalara başlandı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde nehre düşerek akıntıya kapılan Vedat Karabulut gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp şahsı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde nehre düşen ve kaybolan şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sağgöze Köyü Kaymaz Mezrası ile Diyarbakır’ın Lice ilçesi arasında bulunan nehirde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden Vedat Karabulut suya düştü. Akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şahsın bulunması için ekipler tarafından çalışmalara başlandı.


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