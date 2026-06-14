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Tunceli'de düşerek bacağını kıran şahıs ekiplerin beş saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Tunceli'de düşerek bacağını kıran şahıs ekiplerin beş saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

22:1714/06/2026, Pazar
IHA
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Ambulansta hayati kontrolleri gerçekleştirilen yaralı vatandaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Ambulansta hayati kontrolleri gerçekleştirilen yaralı vatandaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arazide düşerek bacağını kıran 57 yaşındaki kişi, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde arazide düşerek bacağını kıran şahıs, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Pülümür ilçesi Karagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki A.A.’nın düşme sonucu bacağında kırık oluştuğu ve bulunduğu bölgede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralı şahsa ulaşıldı. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tıbbi müdahale yapılan A.A., bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak bölgede hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta hayati kontrolleri gerçekleştirilen yaralı vatandaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


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