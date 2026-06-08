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Antalya'da mahsur kalan çift telefondan gönderdikleri SOS bildirimiyle kurtarıldı

Antalya'da mahsur kalan çift telefondan gönderdikleri SOS bildirimiyle kurtarıldı

23:188/06/2026, Pazartesi
IHA
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Kayalık arazide mahsur kalan çift, cep telefonundan gönderdikleri SOS mesajı ile kurtarıldılar
Kayalık arazide mahsur kalan çift, cep telefonundan gönderdikleri SOS mesajı ile kurtarıldılar

Korkuteli'nden Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Kral Havuzu'na kamp yapmak ve video çekmek için giden A.K. ve N.Y., havanın kararmasıyla sarp kayalık alanda yollarını kaybetti. Cep telefonlarının SOS özelliğiyle yakınlarına konum gönderen iki arkadaş, JAK ve AFAD ekiplerinin dron destekli yürüttüğü ve şiddetli yağmur altında 10 saat süren operasyonla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Antalya’da Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı mevkiinde son dönemlerde sosyal medyada halk arasında "Çimmelik havuzu" olarak da bilinen Kral Havuzu ile ilgili maceraperestlerin çektiği videoları gören A.K., arkadaşı N.Y. ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli’nden yola çıkarak bölgeye geldi. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı N.Y., araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti. Sarp kayalık ve ormanlık arazide ilerleyen 2 arkadaş, saatler süren zorlu yürüyüşün ardından ulaştıkları Kral Havuzu’nda bir süre vakit geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti.



SOS mesajı hayatlarını kurtardı


Ancak havanın kararması ile yollarını şaşıran ve kayalık arazide mahsur kalan çift dönüş yolunu bulamadı. A.K. ve N.Y., cep telefonunun SOS özelliğini kullanarak yakınlarına konum bilgisi bulunan bir mesaj atarak yardım istedi. A.K.’den gelen yardım mesajı ile yola çıkan yakınları bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.’nin aracına ormanlık arazide ulaşmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Komutanlığı’na bağlı tim ile AFAD ekibi sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri bölgede dron ile havadan mahsur kalan şahısların yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



10 saatlik kurtarma operasyonu


A. K.’nin cep telefonundan gönderdiği SOS mesajları ile koordinatları tespit edilen şahıslara ulaşmak için harekete geçen ekipler, ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dik kayalıkların bulunduğu bölgede saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ekipler 2 kişiye ulaşmayı başardı. Sağlık durumları kontrol edilen ve herhangi bir yaralanmaları olmadığı belirlenen 2 kişiye su ve yiyecek veren JAK ve AFAD ekipleri dönüşe geçti. Ancak dönüş yolunda başlayan şiddetli yağmur ekiplerin işini zorlaştırdı. 2 vatandaşın güvenliğini de düşünerek tedbirli bir şekilde hareket eden ekipler, 10 saat süren çalışmanın ardından 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.



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