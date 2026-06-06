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Oğlunu kurtarmak isteyen emekli polis memuru İznik Gölü'nde boğuldu

Oğlunu kurtarmak isteyen emekli polis memuru İznik Gölü'nde boğuldu

23:126/06/2026, Cumartesi
DHA
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Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarırken hayatını kaybetti
Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarırken hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde birlikte girdikleri gölde 8 yaşındaki oğlu Y.Ç.’nin çırpındığını fark ederek suya atlayan emekli polis memuru Sinan Çağlayan, dalgalara yenik düşerek hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, babanın cansız bedenine dalgıçlar ulaştı.

Bursa’nın İznik ilçesinde birlikte girdikleri gölde oğlu Y.Ç.'nin (8) çırpındığını fark edip, kurtarmak isteyen emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), suda kayboldu. Y.Ç., çevredeki vatandaşlarca kurtarılırken, Sinan Çağlayan'ın ise suda cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü sahilinde yaşandı. Eskişehir'den İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra suda yüzmekte güçlük yaşayan Y.Ç., çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen Sinan Çağlayan, dalgalara yenik düşüp ve suda kayboldu. Olayı görüp, koşarak göle giren vatandaşlar, Y.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Olayın ardından suda kaybolan baba Sinan Çağlayan’ı bulmak için ekipler gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Sinan Çağlayan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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