DSİ'den vatandaşlara "baraj ve göletlere girmeyin" uyarısı: Hayati tehlike taşıyor

"Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin, deniz suyuna göre düşük olması olası tüm riskleri artırmaktadır. Sulama kanalları da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has riskler de taşımaktadır. Sulama kanalları trapez kesitli yani ‘v’ harfine benzer şekilde yan duvarları eğimli olarak inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla bu kanala giren bir kimse kanaldan çıkmakta zorlanacaktır. Üstelik kanalın yan duvarları yosunlanma sebebiyle kaygan olduğundan bu güçlük daha da artacaktır. Diğer taraftan sulama kanallarına bırakılan suyun akış hızı yüksek olduğundan, kuvvetli akıntıyla profesyonel yüzücü olunsa bile baş etmek mümkün olmayacaktır. Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesisleri yüzmek, serinlemek ya da herhangi bir eğlence aktivitesi için tasarlanmamıştır. Bu tesisler; su alma yapısı, sifon ve menfez gibi çok sayıda sanat yapısı içermekte olup bu yapılar, tesislere herhangi bir maksatla giren kimselerin yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine yol açabilir"