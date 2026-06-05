Tur ekibinin kamyonu bozuldu: Sahra Çölü’nde mahsur kalan 50 kişi susuzluktan öldü

Afrika ülkesi Mali’den dönen bir grubu taşıyan yolcular, kendilerini taşıyan kamyonun Sahra Çölü’nün Nijer’in kuzeyinde kalan bölgesinde bozulması sonucu Nijer ile Cezayir arasındaki önemli bir sınır geçiş noktası olan Assamaka’nın 80 km batısında günlerce mahsur kaldı. Yolculardan ikisinin çölü geçerek Assamaka’ya ulaşarak ihbarda bulunabildiği bildiren yetkililer, yaşanan olay sonucu 50 kişinin susuzluk sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÜNLERCE TAMİR ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Çölde mahsur kalan yolcuların günlerce bozulan aracı tamir etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi. Nijer’in Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolcuların hava sıcaklığının aşırı derecece yüksek ve tedarik noktalarının yetersizliği nedeniyle hayatta kalmanın son derece zor olduğu bir bölgede mahsur kaldığı kaydedildi.





60 KİŞİ KURTULDU

Yolcuları taşıyan kamyonun Mali’nin Telhandek kasabasından yola çıktığı ancak planlanan güzergahından saptığı belirtilen açıklamada, "Kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız beden bulundu" denildi. Arama ihbarın ardından olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipler, hayatını kaybedenleri toplu mezara gömdü. Kurtarma ekibinin olay yerinden döndüğü sırada akü arızası nedeniyle 3 gündür çölde mahsur kalmış 60’tan fazla kişiyi taşıyan başka bir arızalı kamyon bulunduğu bildirildi. Nijer askerlerinin de yer aldığı kurtarma ekibinin, bitkin ve perişan halde olan yolculara su dağıttığı, aracı tamir ederek yolcuları kurtardığı kaydedildi.







