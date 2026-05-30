Avrupa'da sıcaklık alarmı

Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak dalgası kapsamında Portekiz’de mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken, kıta genelinde kırmızı alarmlar ilan ediliyor ve günlük yaşam durma noktasına geliyor. Birleşmiş Milletler ise 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yılının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Batı Avrupa’yı esir alan kavurucu sıcaklar, Portekiz’de tarihi bir eşiğin aşılmasına neden oldu. Ülkenin merkezi bölgelerinden Mora kasabasında termometreler 40,3 dereceyi göstererek Portekiz tarihinin en sıcak mayıs günü rekorunu kırdı. Bundan önceki en yüksek değer 2001 yılının mayıs ayında 40 derece olarak kayıtlara geçmişti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yüksek seyredeceğini ve Almanya, İspanya ile İsviçre’nin de bu olağan dışı hava dalgasıyla mücadele ettiğini belirtiyor.

Fransa’da okullarda ısı krizi

Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle eğitim sisteminde ciddi aksamalar yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki bir ilkokulda sınıf içi sıcaklığın 53 dereceye ulaşması üzerine okul kapatılırken, liselerdeki bakalorya sınavlarının ertelenmemesi tepki topladı. Sendikalar, sınıfların yüzde 78’inde sıcaklığın 30 dereceyi geçtiğini, öğretmenlerin pencereleri tornavidayla açmak zorunda kaldığını ve kendi vantilatörlerini okula getirdiklerini belirtiyor. Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verilirken, başkentte hava kirliliğini önlemek adına sadece düşük emisyonlu araçların trafiğe çıkmasına izin veriliyor ve toplu taşımada tek fiyat tarifesi uygulanıyor. Paris’te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda dünya bir numarası Jannik Sinner, maç esnasında halsizlik ve baş dönmesi yaşayarak turnuvaya veda etti.

İtalya'yı da vurdu

İtalya ise aralarında Roma, Floransa ve Torino’nun da bulunduğu pek çok büyük kent için bu yılın ilk "kırmızı alarmını" verdi. Yetkililer, 32 dereceyi aşan sıcaklıkların sağlıklı ve aktif bireyler üzerinde bile doğrudan olumsuz sağlık etkileri yaratabileceği konusunda halkı uyardı. Benzer şekilde İspanya’nın başkenti Madrid’de de sıcaklıkların temmuz ve ağustos ayı normlarına ulaşarak 35 dereceyi bulması bekleniyor.

Isı kubbesi oluşuyor

Uzmanlar, bu ekstrem hava olayının arkasında, sıcak havayı belirli bir bölgeye hapsedip baskılayan "ısı kubbesi" adı verilen yüksek basınç sisteminin yattığını ifade ediyor. Avrupa, son 30 yılda her on yılda bir ortalama 0,56 derece ısınarak dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri haline geldi. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son açıklamada, küresel sıcaklıkların önümüzdeki dört yıl boyunca rekor seviyelerde seyredeceği ve 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yılının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğu vurgulanıyor.











