15 il için sarı kodlu alarm verildi: Meteoroloji uyardı kuvvetli sağanak geliyor

10:25 28/05/2026, Perşembe
G: 28/05/2026, Perşembe
Meteoroloji’den Kurban Bayramı'nın ikinci gününden peş peşe uyarılar geldi. Yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle 15 il için “sarı” alarm verilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

15 ilde sarı kodlu alarm

Kuvvetli yağış beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.





Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

