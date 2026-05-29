Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı! Bugün (29 Mayıs) İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı! Bugün (29 Mayıs) İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

08:4129/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Türkiye’nin bazı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kütahya ve beraberinde birçok ilde dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularında vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı evleri su bastı. Sağanak yağışlardan dolayı yollar göle dönerken trafikte de aksaklıklar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (29 Mayıs Cuma) sekiz ili kuvvetli sağanak nedeniyle uyardı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?


Prof. Dr. Orhan Şen CNN Türk canlı yayınında uyarılarda bulundu:

"Bugün hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkacak. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış İstanbul’da olacak. Özellikle İstanbul’da değil Türkiye’nin hemen hemen her yerinde sağanak olacak. Ankara’da öğlen saatlerinden sonra su baskını yapabilir. Akşama doğru ise Düzce ve Sakarya bölgelerinde kuvvetli yağışlar var. Bugün yağış devam edecek. İstanbul’da gece boyunca devam edecek. Hava sıcaklığında 1-2 derece düşüş olacak.Hafta sonu yağışlar çekilecek. Şemsiyelerinizi yanınıza alınız. Öğleden sonra yağışlar başlayacak. Öğlene kadar açık güneşli bir hava akşama doğru yağışlı hava etkisini gösterecek. Azda olsa yıldırım tehlikesi var.

Bu sene sıcaklıklar canımızı yakacak. Sadece Avrupa'da değil Yunanistan, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerde de sıcaklıklar olacak. Temmuz ayında aşırı sıcaklıklar yaşanacak. El Nino etkisini bu sene gösterecek. Asıl sonbaharda etkisini gösterecek. Orman yangınlarına dikkat edelim. Eylül hatta Ekime kadar çok büyük risk var. Bu seneyi çok dikkatli geçirmemiz lazım. Sıcak hava dalgaları da meteorolojik doğal afettir."

BUGÜN (29 MAYIS) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





ADANA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı









ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Van haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

DİYARBAKIR 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı















Tüm illerdeki hava durumu için tıklayınız

#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 29 MAYIS 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi