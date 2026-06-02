Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener'den acı haber: Tarlasını sürerken vefat etti

09:53 2/06/2026, Salı
Fahrettin Şener
Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki bahçesinde çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi’nde, evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı. Şener’i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şener’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fahrettin Şener Cumhur İttifakı’ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şener’in vefatı, Balıkesir ve Türkiye’de üzüntüyle karşılandı.

2025’te Susurluk’tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener’in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı.



