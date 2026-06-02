Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener'den acı haber: Tarlasını sürerken vefat etti

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi’nde, evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı. Şener’i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şener’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fahrettin Şener Cumhur İttifakı’ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şener’in vefatı, Balıkesir ve Türkiye’de üzüntüyle karşılandı.