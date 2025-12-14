Yeni Şafak
Balıkesir’den yola çıktı 3 bin 450 kilometre pedal çevirerek Medine'ye ulaştı

11:1314/12/2025, Pazar
DHA
Umre ibadeti için bisikletiyle yola çıkan 68 yaşındaki emekli işçi Fahrettin Şener, Balıkesir’den başladığı yolculukta 3 bin 450 kilometreyi geride bırakarak Medine’ye ulaştı. Şener, Mekke’ye ulaşmak için 400 kilometrelik daha yol giderek umresini tamamlayacağını belirtti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan işçi emeklisi Fahrettin Şener, umreye gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Pedal çevirerek sırasıyla Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'dan geçen Şener, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Ardından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen Şener önce Ürdün'e, oradan da Suudi Arabistan'a geçti. Fahrettin Şener, yolculuğunun 33'üncü gününde Medine'ye ulaştı.

Şener, 400 kilometre daha bisikletle yol yapıp Mekke'ye ulaşacak. Mekke'de umre görevini tamamlamayı planlayan Şener, aynı güzergahtan tekrar memleketi Balıkesir'e dönecek.

Geçtiği güzergahlarda kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Fahrettin Şener, "Bisikletle gidilebileceğini göstermek için yola çıktım. Yolculuğumun 33'üncü gününde toplam 3 bin 450 kilometre yol yaparak Medine'ye ulaştım. 400 kilometre daha yol yaparak Mekke'ye geçip toplam 3 bin 850 kilometre yol gitmiş olacağım" dedi.

Rüyalarıma giriyordu

Umre ziyaretinin hep rüyalarına girdiğini ve gitmeyi çok arzu ettiğini anlatan Şener, "Rüyalarıma giren umre ziyaretlerine başladığım için çok mutluyum. Mekke'de ziyaretlerimi tamamlayıp, aynı güzergahtan tekrar Balıkesir'e döneceğim" diye konuştu.


