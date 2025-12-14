Futbol severler bugün nefes kesen mücadelelere tanık olacak. Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta, Trabzonspor sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında ise rekabet kızışıyor. İngiltere Premier Lig'inde West Ham - Aston Villa, Nottingham Forest - Tottenham ve Crystal Palace - Manchester City karşılaşmaları dikkat çekiyor. İspanya La Liga'da Celta Vigo - Athletic Bilbao, Alaves - Real Madrid gibi kritik maçlar üç puan için sahada olacak. Fransa Ligue 1'de de birbirinden zorlu eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? İşte 14 Aralık Pazar maç programı.
Bugün hangi maçlar oynanacak? 14 Aralık Pazar gününün maç programı
13:30 Erzurumspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT SporB
14:30 Gaziantep FK - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:30 Milan - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2
15:30 Schalke 04 - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
16:00 Vanspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Sevilla - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport
16:30 Ajax - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Lyon - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
17:00 Fiorentina - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Udinese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Crystal Palace - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Nottingham Forest - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Sunderland - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
17:00 West Ham - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:30 Freiburg - B.Dortmund Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:15 Celta Vigo - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport
18:45 AZ Alkmaar - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3
19:00 Pendikspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:15 Auxerre - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Lens - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:15 Strasbourg - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:30 Bayern Münih - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Brentford - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Samsunspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Genoa - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Levante - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus
21:30 Werder Bremen - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus
21:45 Braga - Santa Clara Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3
22:45 Marsilya - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:45 Bologna - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
23:00 Alaves - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus