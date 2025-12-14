Yeni Şafak
AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki

14:0714/12/2025, Pazar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aleviler üzerinden giriştiği provokasyona tepki gösterdi. CHP'ye sorumlu siyaset yapın çağrısında bulunan Çelik, "Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in
"AK Parti'nin mantığı 'Cem Evi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar"
sözüne
"siyasi bühtan"
tanımlaması yaptı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cem Evi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü siyasi bir bühtandır.
Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez.
Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.
Yine dün CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur.
Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz.
Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği "yerli ve milli özgüven devrimi" dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."



