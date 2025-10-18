Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özdemir Bayraktar'ı andı

16:2018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik vefatının 4. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam bağımsızlık idealimiz için öncü isimler birçok alanda karanlığa karşı cesaretle mücadele ettiler. Ülkemizin üzerine çöken vesayetle mücadele ederek, bedeller ödeyerek Milli Teknoloji Hamlesi için en ön safta mücadele eden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun."


