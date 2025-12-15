TOKİ peşinat ödemeleri ne kadar olacak? 500 bin sosyal konut 1+1 ve 2+1 TOKİ evleri peşinat tutarları

TOKİ sosyal konut peşinat ve taksit ödeme planı merak konusu oldu. Yeni TOKİ 500 bin konut projesi taksit sayısı, peşinat miktarı ve 20 yıllık ödeme planı 2025, başvurular devam ederken vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 1+1 ve 2+1 TOKİ evleri ne kadar, kaç taksit, peşinat kaç TL? TOKİ sosyal konut projesi aylık ödeme planı nasıl, her yıl artacak mı? İşte TOKİ 1+1 ve 2+1 TOKİ evleri peşinat tutarları.

1 /7 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Başvurular TOKİ e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a, Ziraat, Halk ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden 19 Aralık’a kadar yapılabilecek.

2 /7 TOKİ peşinat ödemeleri ne kadar olacak? TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

3 /7 TOKİ ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konutun inşası planlanıyor. Projede farklı aile yapıları göz önünde bulundurularak 1+1 ve 2+1 daire tipleri sunulacak. Ancak başvuru sırasında adaylar, hangi konut tipinden alacaklarını seçemiyor; konut tipi, kura çekimi sonucunda belirleniyor.

Başvurular, iki farklı yöntemle yapılabiliyor: E-Devlet üzerinden başvuru: 18 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Banka şubeleri aracılığıyla başvuru: 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Konut fiyatları ve ödeme planları hakkında detaylı bilgiler, başvuru süreci tamamlandıktan sonra duyurulacak.







4 /7 1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025

Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre; 55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.







5 /7 İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.





6 /7 TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.