81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev projede, başvuru süreci, E-Devlet ekranı ve son başvuru tarihi merak konusu oldu. Öte yandan başvurular, e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak. Peki, TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor, bitti mi? TOKİ 500 bin sosyal konut son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün, TOKİ başvurusu nasıl yapılır?