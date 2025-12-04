81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi, yoğun başvurularla dikkat çekiyor. TOKİ’nin yürüttüğü projede son başvuru tarihi yaklaşırken, vatandaşlar özellikle kura çekim tarihlerini merak ediyor. Henüz başvuru yapamayan vatandaşlar ise başvuruların sona ereceği tarihi merak ediyor. TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2025 TOKİ 500 bin konut kura çekimi ve başvuru için son gün tarihi
TOKİ 500 BİN KONUT SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
TOKİ başvuruları 10-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.
TOKİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,
T. Halk Bankası A.Ş. ve
T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak.
2025 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ kuraları Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlanıyor. Konut teslimlerinin ise Mart 2027'de yapılması bekleniyor.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.