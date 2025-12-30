SİGARA FİYATLARI ZAMLI YENİ! 30 Aralık 2025 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam yapılacağı yönündeki açıklamalar, 30 Aralık 2025 itibarıyla tüketicilerin dikkatini tütün mamullerine çevirdi. Yeni fiyat listeleri merak edilirken, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da araştırılmaya başlandı.
Sigaraya zam iddiaları 30 Aralık 2025 Salı günü gündemin ilk sıralarına yerleşti. Tütün mamullerine yönelik fiyat artışı beklentisi sonrası vatandaşlar, “Sigaraya zam geldi mi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı.
SİGARAYA ZAM MI GELDİ? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI...
Bir sigara grubundaki ürünlere 5 TL zam yapıldı. Yeni fiyatlarla grubun en ucuz ürünü 90 TL, en pahalı ürünü 95 TL oldu. Zamlı tarifeler 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
SİGARANIN ZARARLARI!
Sigaranın zararları oldukça kapsamlıdır ve hem bireysel sağlık hem de çevresel etkiler açısından ciddi sonuçlar doğurur. İşte sigaranın başlıca zararları:
1. Fiziksel Sağlık Üzerindeki Zararlar
Solunum Sistemi:
Akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşit ve amfizem gibi ciddi hastalıklara yol açar.Akciğer fonksiyonlarını azaltır, nefes darlığına neden olur.
Kalp ve Damar Sistemi:
Kalp krizi, hipertansiyon ve damar tıkanıklığı riskini artırır.
Kan dolaşımını bozar, felç (inme) riskini yükseltir.
Kanser Riskleri:
Sadece akciğer değil, ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, pankreas, böbrek ve mesane gibi organlarda da kanser riskini artırır.
Diğer Etkiler:
Bağışıklık sistemini zayıflatır.
Deride kırışıklıklara ve erken yaşlanmaya neden olur.
Diş ve diş eti hastalıklarına yol açar.
Kısırlık ve hamilelikte düşük riskini artırır.
2. Psikolojik ve Sosyal Etkiler
Nikotin bağımlılığı nedeniyle psikolojik bir bağımlılık yaratır.
Stres ve kaygı seviyesini artırabilir.
Sosyal izolasyona neden olabilir, çünkü sigara içmek birçok yerde yasaklanmıştır.
3. Çevresel Zararlar
Sigara izmaritleri çevre kirliliğine yol açar; toprak ve su kaynaklarını kirletir.
Sigara dumanı pasif içicilere zarar verir, özellikle çocuklarda solunum problemlerine neden olabilir.
Orman yangınlarının önemli bir kısmı, dikkatsizce atılan sigara izmaritlerinden kaynaklanır.
4. Ekonomik Zararlar
Sigara için harcanan paralar, birey ve aile bütçesinde büyük bir yük oluşturabilir.
Sigara kullanımına bağlı hastalıkların tedavi masrafları, sağlık sistemine ek bir yük getirir.
5. Pasif İçicilik
Sigara içmeyen kişiler de dumanına maruz kaldıklarında zarar görür. Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için bu durum daha ciddi sonuçlar doğurur.