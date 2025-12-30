SİGARA FİYATLARI ZAMLI YENİ! 30 Aralık 2025 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL?

2. Psikolojik ve Sosyal Etkiler

Nikotin bağımlılığı nedeniyle psikolojik bir bağımlılık yaratır.

Stres ve kaygı seviyesini artırabilir.

Sosyal izolasyona neden olabilir, çünkü sigara içmek birçok yerde yasaklanmıştır.

3. Çevresel Zararlar

Sigara izmaritleri çevre kirliliğine yol açar; toprak ve su kaynaklarını kirletir.

Sigara dumanı pasif içicilere zarar verir, özellikle çocuklarda solunum problemlerine neden olabilir.

Orman yangınlarının önemli bir kısmı, dikkatsizce atılan sigara izmaritlerinden kaynaklanır.

4. Ekonomik Zararlar

Sigara için harcanan paralar, birey ve aile bütçesinde büyük bir yük oluşturabilir.

Sigara kullanımına bağlı hastalıkların tedavi masrafları, sağlık sistemine ek bir yük getirir.

5. Pasif İçicilik

Sigara içmeyen kişiler de dumanına maruz kaldıklarında zarar görür. Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için bu durum daha ciddi sonuçlar doğurur.