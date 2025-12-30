Gaziantep yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Çarşamba Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda okulların il genelinde yarın tatil edildiğini duyurarak, "Sevgili öğrencilerim, son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın İl genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" dedi.