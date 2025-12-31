KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 18–25 Aralık tarihleri arasında ÖSYM üzerinden tercihlerini tamamlayan binlerce aday, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi.
KPSS 2025/2 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlar için tercih yapan vatandaşlar, ÖSYM’nin açıklayacağı yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.