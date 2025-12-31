Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. İptal olan uçuşlar listesi, Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu firmaları tarafından yapılmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY), 61 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 31 Aralık THY iptal olan uçak seferleri.