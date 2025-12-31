Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte Türk Hava Yolları son dakika açıklamaları ve iptal olan uçuşları sorgulama ekranı.
Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. İptal olan uçuşlar listesi, Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu firmaları tarafından yapılmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY), 61 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 31 Aralık THY iptal olan uçak seferleri.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.
Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere birçok havalimanında THY ve AJet seferlerinde peş peşe iptal olan uçuşlar açıklandı.