TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişleri başladı. Sakarya proje kapsamında toplamda 6 bin 635 sosyal konutun hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanan takvime göre kura ile belirlenecek. Peki Sakarya TOKİ kura tarihi açıklandı mı? Adapazarı Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, takvim belli oldu mu?
Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu kapsamlı hamle Sakarya için de erişilebilir konut imkanı sağlamakta. Sakarya’da inşa edilmesi planlanan sosyal konutlar, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasını hedeflemekte. 19 Aralık'ta başvurusu tamamlanan TOKİ sosyal konutların kura çekilişi başladı. Peki TOKİ 500 bin konut Sakarya kurası çekimi ne zaman? İşte Sakarya TOKİ kura tarihine ilişkin detaylar.
TOKİ 500 bin konut Sakarya kura tarihi belli oldu mu?
Sakarya TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Sakarya TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Sakarya TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Sakarya 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
Sakarya’da 500 bin sosyal konut projesinde konutlar Arifiye, Serdivan’da 4000, Akyazı’da 500, Ferizli’de 500, Geyve’de 140, Hendek’te 223, Karasu’da 500, Kocaali’de 250, Pamukova’da 300, Söğütlü’de 120, Taraklı’da 100 sosyal konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut Sakarya fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Sakarya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Sakarya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Sakarya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.