Bugün marketler açık mı? İşte marketlerin yılbaşı çalışma saatleri

10:491/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin gelmesiyle birlikte, alışveriş planı yapan vatandaşlar marketlerin çalışma durumunu merak etmeye başladı. Özellikle BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi yoğun tercih edilen zincir marketlerin yılbaşı gününde açık olup olmadığı araştırılıyor. “Bugün marketler çalışıyor mu, açık mı?” sorusu öne çıkarken, söz konusu marketlerin 1 Ocak’taki çalışma günleri ve mesai saatlerine ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor.

1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle, marketlerin mesai saatleri güne uyanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. BİM, ŞOK, A101 ve Migros market gibi sevilen zincir marketlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu sorgulanıyor. Bugün marketler çalışıyor mu, açık mı, BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma günleri ve saatleri.

1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI??

1 Ocak bu sene perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketler açık olacak ancak açılış saatleri değişiklik gösterebilir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

