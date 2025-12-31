MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI 2026: En güzel, dualı, ayetli, resimli Mekke'nin fethi mesajı ve sözleri

İslam tarihinde belirleyici bir yere sahip olan Mekke'nin fethi, her yıl olduğu gibi 2026’da da anlamı ve sembolik yönüyle hatırlanıyor. Mekke, Müslümanlar için sadece kutsal bir şehir değil; aynı zamanda İslam’ın tebliğ sürecinde kritik bir eşik olarak görülüyor. Fetih, 10 Ocak 630 tarihinde Hz. Muhammed önderliğindeki Müslümanların şehre barış içinde girişiyle gerçekleşti.