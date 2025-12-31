Yeniden değerleme oranının yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle yurt dışı çıkış harcı 1000 TL'den 1.190 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 6.754 TL, A sınıfı sürücü belgesi harcı ise 2.240 TL’ye yükselecek. Peki 6 aylık, 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport harçları ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026’da uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri de belli oldu.
Yurt dışı çıkış harcı ücreti ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı 2026'da 1.190 TL olacak. yurt dışı çıkış harcı 1000 TL olarak ödeniyordu.
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
2.359 TL olan 6 aylık yurt dışı çıkış harcı 2.806 TL oldu.
3.448 TL olan 1 yıllık yurt dışı harcı 4.101 TL oldu.
2 yıllık yurt dışı harcı 5.631 TL olurken, 2025’te 6698 TL olarak ödeniyordu.
8.000 TL olana 3 yıllık yurt dışı harcı 9.516 TL oldu.
3 yıldan fazla yurt dışı harcı ise 11.274 TL'den 13.410 TL'ye yükseldi.
2026 yılı için ehliyet ücreti ne kadar?
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL’den 6.754 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL’den 2.240 TL’ye yükselecek.