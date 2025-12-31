Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026’da uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri de belli oldu.