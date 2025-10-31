Yeni Şafak
NATO'nun en zayıf ordusuna sahip 10 ülkesi! Listede hangi ülkeler yer alıyor?

15:3731/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Dünyanın en güçlü askeri ittifaklarından biri olan NATO’ya üye ülkeler arasında askeri gücü en zayıf olan ülkeler belli oldu. Yapılan değerlendirmeye göre, ordusu bulunmayan İzlanda listenin başında yer alırken, düşük askeri kapasiteye sahip diğer ülkeler de sıralandı. İşte NATO’nun en zayıf ordulara sahip 10 ülkesi ve detaylar…

Bu kapsamda, NATO üyesi ülkeler arasında askeri gücü en zayıf olan ülkeler belirlendi. Savunma bütçesi, asker sayısı ve askeri teçhizat kapasitesi gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede, ordusu bulunmayan İzlanda listenin başında yer alıyor. İşte NATO’nun en zayıf ordulara sahip 10 ülkesi ve detayları…

NATO’nun en zayıf ülkeleri genellikle küçük nüfuslara ve sınırlı ekonomik kaynaklara sahip olan ülkelerdir.


Bu durum, savunma harcamalarının düşük olmasına ve askeri kapasitelerinin sınırlı kalmasına neden olmaktadır.

İŞTE NATONUN EN ZAYIF 10 ORDUSU!

10) BELÇİKA

9) ESTONYA

8) LİTVANYA

7) ARNAVUTLUK

6) SLOVENYA

5) LETONYA

4) LÜKSEMBURG

3) KUZEY MAKEDONYA

2) KARADAĞ

1) İZLANDA

İŞTE ORDUSU OLMAYAN ÜLKELER!

10) İZLANDA

Savunma NATO'nun (özellikle ABD, Norveç, Danimarka) sorumluluğundadır.

9) ANDORA | Avrupa'da bir ülke

Savunma Fransa ve İspanya'nın sorumluluğundadır.

8) GRÖNLAND

Ordu 1983'te dağıldı. Ülke, Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) tarafından korunmaktadır.

7) KOSTA RİKA

Askerlik 1948'de kaldırıldı. Uzman polis birimleri ABD ve Kolombiya tarafından eğitildi.

6) PANAMA

Askeriye 1990'da feshedildi, 1994 anayasasında kaldırıldı. Paramiliter özel birlikleri sınırlandırdı.

5) SAMOA | Güney Büyük Okyanusya'ya bir ülke

Savunma Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

4) PORTO RİKO | Karayiplerde bir ülke

Savunma ABD'nin sorumluluğundadır

3) HONG KONG

Hong Kong'un savunması Çin'in sorumluluğundadır.

2) MONAKO | Avrupa'da bir ülke

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır

1) SAN MARİNO | Avrupa'da bir ülke

Savunma İtalya'nın sorumluluğundadır.

