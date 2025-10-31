NATO'nun en zayıf ordusuna sahip 10 ülkesi! Listede hangi ülkeler yer alıyor?

Dünyanın en güçlü askeri ittifaklarından biri olan NATO’ya üye ülkeler arasında askeri gücü en zayıf olan ülkeler belli oldu. Yapılan değerlendirmeye göre, ordusu bulunmayan İzlanda listenin başında yer alırken, düşük askeri kapasiteye sahip diğer ülkeler de sıralandı. İşte NATO’nun en zayıf ordulara sahip 10 ülkesi ve detaylar…

NATO'nun en zayıf ülkeleri genellikle küçük nüfuslara ve sınırlı ekonomik kaynaklara sahip olan ülkelerdir.

Bu durum, savunma harcamalarının düşük olmasına ve askeri kapasitelerinin sınırlı kalmasına neden olmaktadır.

İŞTE ORDUSU OLMAYAN ÜLKELER! 10) İZLANDA Savunma NATO'nun (özellikle ABD, Norveç, Danimarka) sorumluluğundadır.

9) ANDORA | Avrupa'da bir ülke Savunma Fransa ve İspanya'nın sorumluluğundadır.

8) GRÖNLAND Ordu 1983'te dağıldı. Ülke, Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) tarafından korunmaktadır.

7) KOSTA RİKA Askerlik 1948'de kaldırıldı. Uzman polis birimleri ABD ve Kolombiya tarafından eğitildi.

6) PANAMA Askeriye 1990'da feshedildi, 1994 anayasasında kaldırıldı. Paramiliter özel birlikleri sınırlandırdı.

5) SAMOA | Güney Büyük Okyanusya'ya bir ülke Savunma Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

4) PORTO RİKO | Karayiplerde bir ülke Savunma ABD'nin sorumluluğundadır

3) HONG KONG Hong Kong'un savunması Çin'in sorumluluğundadır.

2) MONAKO | Avrupa'da bir ülke Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır