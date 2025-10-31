NATO'nun en zayıf ordusuna sahip 10 ülkesi! Listede hangi ülkeler yer alıyor?

Dünyanın en güçlü askeri ittifaklarından biri olan NATO’ya üye ülkeler arasında askeri gücü en zayıf olan ülkeler belli oldu. Yapılan değerlendirmeye göre, ordusu bulunmayan İzlanda listenin başında yer alırken, düşük askeri kapasiteye sahip diğer ülkeler de sıralandı. İşte NATO’nun en zayıf ordulara sahip 10 ülkesi ve detaylar…
NATO’nun en zayıf ülkeleri genellikle küçük nüfuslara ve sınırlı ekonomik kaynaklara sahip olan ülkelerdir.
Bu durum, savunma harcamalarının düşük olmasına ve askeri kapasitelerinin sınırlı kalmasına neden olmaktadır.
İŞTE NATONUN EN ZAYIF 10 ORDUSU!
10) BELÇİKA
9) ESTONYA
8) LİTVANYA
7) ARNAVUTLUK
6) SLOVENYA
5) LETONYA
4) LÜKSEMBURG
3) KUZEY MAKEDONYA
2) KARADAĞ
1) İZLANDA
İŞTE ORDUSU OLMAYAN ÜLKELER!
10) İZLANDA
Savunma NATO'nun (özellikle ABD, Norveç, Danimarka) sorumluluğundadır.
9) ANDORA | Avrupa'da bir ülke
Savunma Fransa ve İspanya'nın sorumluluğundadır.
8) GRÖNLAND
Ordu 1983'te dağıldı. Ülke, Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) tarafından korunmaktadır.
7) KOSTA RİKA
Askerlik 1948'de kaldırıldı. Uzman polis birimleri ABD ve Kolombiya tarafından eğitildi.
6) PANAMA
Askeriye 1990'da feshedildi, 1994 anayasasında kaldırıldı. Paramiliter özel birlikleri sınırlandırdı.
5) SAMOA | Güney Büyük Okyanusya'ya bir ülke
Savunma Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.
4) PORTO RİKO | Karayiplerde bir ülke
Savunma ABD'nin sorumluluğundadır
3) HONG KONG
Hong Kong'un savunması Çin'in sorumluluğundadır.
2) MONAKO | Avrupa'da bir ülke
Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır
1) SAN MARİNO | Avrupa'da bir ülke
Savunma İtalya'nın sorumluluğundadır.