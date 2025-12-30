ASKİ, Ankara’da 30 Aralık Salı günü su kesintisi ile karşı karşıya kalacak ilçeleri ve kesinti saatlerini duyurdu. ASKİ planlı su kesintisi duyurusuna göre, kesintilerin yaşanacağı ilçeler arasında Sincan ve Mamak da yer aldı. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallede sular kesilecek?

1 /6 ASKİ, Ankara’nın Sincan ve Polatlı başta olmak üzere bazı ilçeler su kesintisinden etkileneceğini duyurdu. Etkileyecek çalışmalar nedeniyle bugün bazı mahallelerde planlı su kesintisinin 08:00’de başlayacağını açıkladı. İşte bugün Ankara'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

2 /6 SİNCAN Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 29.12.2025 12:10:00 Tamir Tarihi: 30.12.2025 12:00:00 Detay: Beyobası Mahallesi Depo Temizlik Kaynaklı SU Kesintisi Yaşanacaktır. Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesİ.

SİNCAN Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 30.12.2025 03:45:00 Tamir Tarihi: 30.12.2025 13:00:00 Detay: Menderes Mah. Mevlana cd içinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır Etkilenen Yerler: 29 Ekim Mahallesi. Menderes Mahallesi. Çoğlu Mahallesi , Adalet Mahallesi.

3 /6 ALTINDAĞ Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 29.12.2025 23:55:00 Tamir Tarihi: 30.12.2025 10:00:00 Detay: İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 29.12.2025 saat 23:55 İle 30.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Etkilenen Yerler: Karapürçek, Battalgazi ve Beşikkaya mahalleleri.

4 /6 PURSAKLAR Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 29.12.2025 23:00:00 Tamir Tarihi: 30.12.2025 10:00:00 Detay: PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 29.12.2025 saat 23:00 İle 30.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacaktır. Etkilenen Yerler: tevfik i̇leri mahallesi ayyıldız mahallesi mimar si̇nan mahallesi yunus emre mahallesi merkez mahallesi fati̇h mahallesi saray fati̇h mahallesi saray cumhuriyet mahallesi altındağ i̇lçesi karacaören mahallesi (tokİ dahil)

5 /6 MAMAK Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 29.12.2025 14:30:00 Tamir Tarihi: 30.12.2025 07:00:00 Mamak İlçesi genelinde; 29.12.2025 Saat 14:20 30.12.2025 saat 07:00 belirtilen tarih ve saat arasında basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ.