Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ uyardı, saatlerce sürecek: 30 Aralık Salı Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

ASKİ uyardı, saatlerce sürecek: 30 Aralık Salı Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

09:0330/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

ASKİ, Ankara’da 30 Aralık Salı günü su kesintisi ile karşı karşıya kalacak ilçeleri ve kesinti saatlerini duyurdu. ASKİ planlı su kesintisi duyurusuna göre, kesintilerin yaşanacağı ilçeler arasında Sincan ve Mamak da yer aldı. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallede sular kesilecek?

ASKİ, Ankara’nın Sincan ve Polatlı başta olmak üzere bazı ilçeler su kesintisinden etkileneceğini duyurdu. Etkileyecek çalışmalar nedeniyle bugün bazı mahallelerde planlı su kesintisinin 08:00’de başlayacağını açıkladı. İşte bugün Ankara'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

SİNCAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 12:00:00

Detay: Beyobası Mahallesi Depo Temizlik Kaynaklı SU Kesintisi Yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesİ.


SİNCAN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 30.12.2025 03:45:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 13:00:00

Detay: Menderes Mah. Mevlana cd içinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: 29 Ekim Mahallesi. Menderes Mahallesi. Çoğlu Mahallesi , Adalet Mahallesi.

ALTINDAĞ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 23:55:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 10:00:00

Detay: İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 29.12.2025 saat 23:55 İle 30.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Karapürçek, Battalgazi ve Beşikkaya mahalleleri.

PURSAKLAR

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 23:00:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 10:00:00

Detay: PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 29.12.2025 saat 23:00 İle 30.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacaktır.

Etkilenen Yerler: tevfik i̇leri mahallesi ayyıldız mahallesi mimar si̇nan mahallesi yunus emre mahallesi merkez mahallesi fati̇h mahallesi saray fati̇h mahallesi saray cumhuriyet mahallesi altındağ i̇lçesi karacaören mahallesi (tokİ dahil)

MAMAK

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 07:00:00

Mamak İlçesi genelinde; 29.12.2025 Saat 14:20 30.12.2025 saat 07:00 belirtilen tarih ve saat arasında basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir.

Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ.

KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 18:45:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 08:30:00

29.12.2025.30.12.2025 Saat:18:45 -08.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

#ASKİ
#aski su kesintisi
#Ankara
#Polatlı
#Kazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar kaç TL, euro, sterlin ne kadar? 30 Aralık 2025 Salı güncel döviz fiyatları