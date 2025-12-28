Ocak 2026 emekli maaşı zammı, 2025 yılının ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda belirlenecek olup, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında doğrudan etkili olacak. TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz–Aralık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı kesinlik kazanacak. Bu süreçte en düşük emekli maaşı için yapılacak olası yasal düzenleme de kritik önem taşıyor; hükümetin taban maaşı artırmaya yönelik adım atması halinde, kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin geliri yeniden hesaplanacak. Ocak 2026 zam döneminde hem enflasyon farkı hem de refah payı ihtimali, emekli maaşlarının seviyesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Ocak 2026 emekli maaşı zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşı konuları milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için zam oranları büyük ölçüde tahmini seviyede. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam doğrudan 6 aylık (Temmuz-Aralık 2025) enflasyon oranı kadar olacak.
EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklanması durumunda, toplam enflasyon yüzde 12,31 olacak. Emekli maaşı hesaplamasında enflasyon farkına göre değil, toplam enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 12,31 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dediği gibi yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.
Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? Enflasyon farkına göre 2026’da emekli memur ne kadar olacak, kaç TL?
16.880,98 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 18.953,96 → %13,14 zam ile 19.099,14 → %14 zam ile 19.244,32 TL
17.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 19.087,60 → %13,14 zam ile 19.233,80 → %14 zam ile 19.380,00
18.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 20.210,40 → %13,14 zam ile 20.365,20 → %14 zam ile 20.520,00 TL
19.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 21.333,20 → %13,14 zam ile21.496,60 → %14 zam ile 21.660,00 TL
20.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 22.456,00 → %13,14 zam ile 22.628,00 → %14 zam ile 22.800,00 TL
21.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 23.578,80 → %13,14 zam ile 23.759,40 → %14 zam ile 23.940,00 TL
22.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 24.701,60 → %13,14 zam ile 24.890,80 → %14 zam ile 25.080,00 TL
23.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 25.824,40 → %13,14 zam ile 26.022,20 → %14 zam ile 26.220,00 TL
24.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 26.947,20 → %13,14 zam ile 27.153,60 → %14 zam ile 27.360,00 TL
25.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 28.070,00 → %13,14 zam ile 28.285,00 → %14 zam ile 28.500,00 TL
26.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 29.192,80 → %13,14 zam ile 29.416,40 → %14 zam ile 29.640,00 TL
27.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 30.315,60 → %13,14 zam ile 30.547,80 → %14 zam ile 30.780,00 TL
28.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 31.438,40 → %13,14 zam ile 31.679,20 → %14 zam ile 31.920,00 TL
29.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 32.561,20 → %13,14 zam ile 32.810,60 → %14 zam ile 33.060,00 TL
30.000,00 TL maaş alan ne kadar zam alacak? %12,28 zam ile 33.684,00 → %13,14 zam ile 33.942,00 → %14 zam ile 34.200,00 TL olacak.