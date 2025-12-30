Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde buzlanma ve don olayları yaşanmaya başladı. Hava şartları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Kar yağışı uyarısı yapılan iller arasında Zonguldak da yer aldı. Peki Zonguldak’ta okullar tatil mi? Bugün için Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Birçok ilde kar kalınlığının artması ve buzlanma riskinin oluşmasıyla birlikte valiliklerden peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Kar yağışı uyarısı yapılan iller arasında Zonguldak da yer alması sonrası hem öğrenciler hem de veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Zonguldak'ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi.