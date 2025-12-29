Karabük'te 30 Aralık okullar tatil edildi mi? Son dakika Karabük Valiliği tatil açıklaması

Karabük'te soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminleri sonrasında birçok ilde kar yağışı görülürken, okullar için de tatil haberleri valilikler tarafından duyurulmaya devam ediyor. Karabük'teki öğrenciler ise yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İşte 30 Aralık Karabük için resmi tatil açıklaması.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve ögretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.