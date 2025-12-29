Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Karabük'te 30 Aralık okullar tatil edildi mi? Son dakika Karabük Valiliği tatil açıklaması

Karabük'te 30 Aralık okullar tatil edildi mi? Son dakika Karabük Valiliği tatil açıklaması

18:1829/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karabük'te 30 Aralık okullar tatil edildi mi? Son dakika Karabük Valiliği tatil açıklaması
Karabük'te 30 Aralık okullar tatil edildi mi? Son dakika Karabük Valiliği tatil açıklaması

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Karabük'te de etkisini gösteriyor. Soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte, birçok ilde kar tatili haberleri geliyor. Peki Karabük için yarın okullar tatil edildi mi? Karabük Valiliğinden tatil açıklaması var mı? İşte detaylar.

Karabük'te soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminleri sonrasında birçok ilde kar yağışı görülürken, okullar için de tatil haberleri valilikler tarafından duyurulmaya devam ediyor. Karabük'teki öğrenciler ise yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İşte 30 Aralık Karabük için resmi tatil açıklaması.


KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK)

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve ögretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



#karabük
#okul tatili
#kar tatili
#30 aralık
#karabük valiliği
#kar yağışı
#eğitime ara
#hava koşulları
#meteoroloji
#tatil açıklaması
#Karabük'te okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ uyardı: Ankara’nın 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak