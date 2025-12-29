EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 SON DURUM: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranı kaç olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplama

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Kasım ayı itibarıyla açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı. Aralık ayı verisinin eklenmesiyle bu oranın yüzde 12 ila 14 bandına yükselmesi bekleniyor. Bu senaryoya göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2026 itibarıyla maaşlarını bu aralıkta zamlı alacak.