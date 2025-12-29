EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 SON DURUM: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranı kaç olacak?

Ocak 2026’da geçerli olacak emekli maaş zamları için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı artış, 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon verileriyle belirlenecek. TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu sonrası zam oranları kesinleşecek. En düşük emekli aylığında da artış bekleniyor.
2025 yılının sonuna yaklaşılırken Ocak 2026 emekli maaş zammı milyonlarca vatandaşın ana gündem maddesi haline geldi. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve memur emeklilerini (4C) kapsayan yeni maaşlar, Temmuz–Aralık dönemine ait enflasyon farkı doğrultusunda belirlenecek. Zam oranlarının kesinleşmesi için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı son veriye çevrildi.
Zam oranı ne zaman kesinleşecek?
Emeklilerin alacağı artış, Aralık 2025 enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle netleşecek. TÜİK, bu veriyi her yıl olduğu gibi yeni yılın ilk haftasında kamuoyuna duyuracak. Buna göre 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmiş olacak ve emekli maaş zamları resmiyet kazanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplama
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Kasım ayı itibarıyla açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı. Aralık ayı verisinin eklenmesiyle bu oranın yüzde 12 ila 14 bandına yükselmesi bekleniyor. Bu senaryoya göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2026 itibarıyla maaşlarını bu aralıkta zamlı alacak.
Memur ve memur emeklilerinin zam tablosu
Memur emeklileri ile görevdeki memurlar için ise tablo farklı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışa ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.
6 aylık enflasyonun yüzde 12-14 aralığında gerçekleşmesi durumunda, toplam artış oranının yüzde 18 ila 20 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Ayrıca toplu sözleşme gereği taban aylıklara 2026’nın ilk ayında 1000 TL ilave ödeme yapılacak.
Emekliler arasındaki fark yeniden değişiyor
Son iki yıldır SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine oluşan maaş farkı, Ocak 2026 itibarıyla tersine dönecek. Toplu sözleşme etkisi nedeniyle memur emeklilerinin zam oranı, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin üzerinde olacak. Böylece uzun süredir ilk kez memur emeklileri daha yüksek artış almış olacak.
En düşük emekli aylığı ne kadar artacak?
Zam düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli aylığında da yükseliş bekleniyor. 2025 Temmuz ayında 16 bin 881 TL’ye çıkarılan taban aylığın, Ocak 2026 itibarıyla 19 bin TL seviyesinin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.
Nihai rakam, Meclis düzenlemesi ve resmi açıklamalar sonrası netleşecek.