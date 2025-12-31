Yeni Şafak 2025’te 18 milyara ulaşan erişimle dijitalde tarih yazdı

Yeni Şafak 2025’te yakaladığı yüksek erişim ve görüntülenme başarısı ile sektördeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.
Yeni Şafak 2025 yılında dijital yayıncılıkta tarihi bir başarıya imza attı. Sosyal medya ve site performansının toplamında 18 milyar erişime ulaşan Yeni Şafak, Türkiye’de dijital medyanın en güçlü aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Albayrak Medya çatısı altında faaliyet gösteren
dijital yayıncılıkta istikrar, güven ve etki ekseninde yoluna kararlılıkla devam ediyor.
2025 yılı, Yeni Şafak için gücün sayılara dönüştüğü bir yıl oldu. Yeni Şafak’ın dijital hesapları yıl boyunca yaklaşık
18 milyara
ulaşan erişimle tarihi bir başarıya ulaştı.
Dijital haberciliğin öncülerinden
'yenisafak.com'
içerik gücü sayesinde 2025 boyunca istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Son dakika ve anlık haber akışında rakiplerini geride bırakan haber sitesi, yıl genelinde
90 milyon
tekil kullanıcıya,
174 milyon 470 bin 490
oturuma ve
1 milyar 473 milyon 425 bin 578 sayfa görüntülenmesine
ulaştı.
Sosyal medyada da milyonlara ulaştık
- YouTube’da426 milyon, Facebook’ta ise2,6 milyarıaşan görüntülenmeye ulaşıldı. Tüm sosyal medya hesapları toplandığında Yeni Şafak’ın 2025 yılı sosyal medya'görüntülenme'sayısı15 milyar 750 milyonolarak kayıtlara geçti.
Sınırları aşan başarı
Yeni Şafak yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da güçlü bir etki alanı oluşturdu. Uluslararası tüm hesaplardan elde edilen görüntülenme sayısı
3 milyar 677 milyon 932 bin 105
olurken
projesi
200 milyon
görüntülenmeye ulaştı.
2026’ya güçlü giriş
Site ve sosyal medya verileri birlikte değerlendirildiğinde Yeni Şafak’ın 2025 yılı toplam dijital görüntülenme ve erişim sayısı rekor kırarak
17 milyar 224 milyon
oldu. Bu tablo, Yeni Şafak’ın yalnızca haber üreten değil, gündem belirleyen ve milyonlara erişen bir dijital medya merkezi haline geldiğini bir kez daha gösterdi.
2025’te ortaya koyulan başarı Yeni Şafak’ın yeni yılda da dijital medyada çıtayı daha yukarı taşıyacağının en güçlü göstergesi oldu.
