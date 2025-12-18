YouTube'da Albayrak Medya imzası: Dijitalde zirveye damga vurdular

Marketing Türkiye-MTM YouTube Rating Report’un son verileri, Albayrak Medya Grubu’nun dijital habercilikteki gücünü net biçimde ortaya koydu. YouTube’da en çok izlenen gazeteler arasında 3'üncü sıraya yükselen Yeni Şafak’ın yanı sıra, Albayrak Medya Grubu bu kez GZT ve TVNET’in üst sıralardaki performansıyla dijital habercilikteki gücünü pekiştirdi. GZT izlenmede ikinci sıraya yerleşirken, TVNET etkileşim listelerinde üst sıralarda yer aldı.
Ortaya çıkan tablo, Albayrak Medya Grubu’nun hem erişim hem de etkileşim odaklı dijital yayıncılıkta istikrarlı bir yükseliş yakaladığını ve YouTube haber rekabetinde belirleyici aktörlerden biri olduğunu net biçimde gözler önüne serdi.
GZT damga vurdu
İnternet haber siteleri kategorisinde Albayrak Medya bünyesindeki GZT, 99 milyon 340 bin izlenme ile YouTube’da en çok izlenen ikinci haber sitesi oldu. Bu sonuç, GZT’nin özellikle genç kitleye hitap eden video dili ve hızlı gündem refleksiyle dijital habercilikte güçlü bir konuma ulaştığını ortaya koydu.
TVNET çoklu kategorilerde zirvede
Albayrak Medya’nın bir diğer markası tvnet ise çoklu kategorilerde öne çıktı. Rapora göre TVNET;
Bu veriler, TVNET’in yalnızca izlenme değil, izleyiciyle kurduğu etkileşim gücüyle de YouTube’daki en güçlü haber kanallarından biri haline geldiğini gösterdi.