YouTube'da Albayrak Medya imzası: Dijitalde zirveye damga vurdular

Marketing Türkiye ile MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Marketing Türkiye YouTube Rating Report" , son 3 aylık dönemde haber ekosisteminin YouTube performansını detaylı biçimde analiz etti. İzlenme, abone artışı, içerik üretim hacmi ve etkileşim metriklerinin esas alındığı raporda, Albayrak Medya Grubu markaları dikkat çekici bir başarıya imza attı.

YouTube’da en çok izlenen gazeteler arasında 3'üncü sıraya yerleşen Yeni Şafak ’ın başarısının yanı sıra Albayrak Medya Grubu’nun dijitaldeki yükselişi bu kez GZT ve TVNET ’in güçlü performansıyla bir kez daha tescillendi.

Ortaya çıkan tablo, Albayrak Medya Grubu’nun hem erişim hem de etkileşim odaklı dijital yayıncılıkta istikrarlı bir yükseliş yakaladığını ve YouTube haber rekabetinde belirleyici aktörlerden biri olduğunu net biçimde gözler önüne serdi.

GZT damga vurdu

İnternet haber siteleri kategorisinde Albayrak Medya bünyesindeki GZT, 99 milyon 340 bin izlenme ile YouTube’da en çok izlenen ikinci haber sitesi oldu. Bu sonuç, GZT’nin özellikle genç kitleye hitap eden video dili ve hızlı gündem refleksiyle dijital habercilikte güçlü bir konuma ulaştığını ortaya koydu.

TVNET çoklu kategorilerde zirvede

Albayrak Medya’nın bir diğer markası tvnet ise çoklu kategorilerde öne çıktı. Rapora göre TVNET;

En çok izlenen TV kanalları arasında 5'inci,

En çok beğeni alan haber kanalları listesinde 3'üncü,

En çok yorum alan haber kanalları arasında ise 2'inci sırada yer aldı.

Bu veriler, TVNET’in yalnızca izlenme değil, izleyiciyle kurduğu etkileşim gücüyle de YouTube’daki en güçlü haber kanallarından biri haline geldiğini gösterdi.







