Albayrak Grubu’ndan nitelikli iş gücüne destek

Albayrak Grubu’nun Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi çatısı altında kurduğu Asist/Albayrak Teknik Eğitim Laboratuvarı hizmete başladı. Albayrak Grubu’nun nitelikli teknik iş gücünü desteklemeyi hedefleyen vizyonu doğrultusunda yaklaşık iki yıllık hazırlık süreciyle hayata geçirilen laboratuvar, yeni eğitim öğretim dönemine resmen giriş yaptı. Mesleki eğitimin uluslararası standartlarda geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Uluslararası Mesleki Teknik Liseleri Teknisyen Beceri Yarışması bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Grup şirketlerinin sponsorluk desteğiyle düzenlenen yarışma, yüksek uluslararası katılımı ve başarılı organizasyonuyla dikkat çekti.

Projenin ikinci aşamasında okul yönetimi tarafından belirlenen atölyelerde kapsamlı bir fiziki revizyon gerçekleştirildi; kurum öğretmenlerinin özverili katkılarıyla teknik altyapı modern eğitim gereksinimlerine uygun şekilde yenilendi. Yeni öğretim yılı başında düzenlenen geniş katılımlı tanışma organizasyonunda öğrencilere ve velilere Albayrak Grubu’nun vizyonu, misyonu, grup şirketlerinin faaliyet alanları, ülke ekonomisine katkıları ve yurt dışı projeleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Öğrencilerin ve velilerin tercihleri doğrultusunda şekillenen seçim sürecinde Asist/Albayrak Teknik Eğitim Laboratuvarı, en çok talep gören bölümler arasında yer aldı ve dönem başında eğitime başladı. Süreç değerlendirme toplantısında Albayrak Ailesi’ni temsilen programa katılan Ahmet Kerem Coşkuner’e, okul yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.