Girişimler ülkemizde filizlensin

Türkiye’de teknoloji girişimciliği ekosistemi hızla büyürken, artan yatırım hacmi ve yeni şirket oluşumları ülkenin dijital dönüşüm kapasitesini güçlendiriyor. KPMG, 'Türkiye Startup Yatırımları' 2025’in ikinci çeyrek sonuçlarına göre, globalde görülen düşüşe rağmen Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlar işlem hacmi bakımından yükseldi. Rapora göre, Türkiye girişimcilik ekosistemi, yılın ikinci çeyreğinde 46 işlemle 857,9 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2024’te startup yatırımları 2,6 milyar dolara çıkarak hem işlem hacminde hem de işlem sayısında güçlü artış kaydetti.

32 ÜLKEDEN 80 KATILIMCI

Toplam 331 yatırımın yüzde 85’inin tohum aşamasında gerçekleşmesi, erken safha girişimlere yönelik iştahın belirgin şekilde arttığını gösterdi. Ülkemizdeki girişimciliğin desteklenerek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın son Sahne XL etkinliğinde 32 ülkeden 80 katılımcı yer aldı. Organizasyonda BTM üyeleri ile yatırımcıların yanı sıra; Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) ile iş birliği içinde dünyanın birçok ülkesinden melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve yüksek potansiyelli girişimler geldi.

YERLİ START-UP'LAR YABANCI YATIRIMCIYLA BİR ARADA

Açılışta konuşan İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç "Türkiye’de gençlerin bir fikri varsa bu topraklarda hayata geçirmesini istiyoruz. Bizim bütün idealimiz sınır ötesine gitmelerine izin vermeden burada filizlenmeleri sağlamak. Biz de onları hem ulusal hem uluslararası yatırımcılarla buluşturuyoruz" dedi. İstanbul Ticaret Odası olarak her yıl 56 fuarın milli katılımını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Avdagiç, "Bu fuarlarımıza BTM girişimlerimizi de götürerek onların kendilerini tanıtmalarına, anlatmalarına imkân tanıyoruz. Girişimcilerimizi ve girişimlerimizi bu fuarlarla dünyaya açıyoruz" bilgisini verdi.

BTM TEKMER %100 DOLDU

BTM bünyesinde haziran ayında açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaştığını da kaydeden Avdagiç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel destekleriyle açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) çok ciddi bir şekilde kabul gördü. Şu an 30’a yakın firmamız oradan hizmet alıyor. Hedefimiz, İstanbul’un ve Türkiye’nin en güçlü TEKMER’lerinden biri olmak. İnşallah hem BTM’yi hem TEKMER’i büyütme konusunda çok önemli hedeflerimiz var. Ümit ediyorum ki; kısa bir süre sonra fiziki olarak da bu imkanlarımızı büyütüp daha çok firmamıza hizmeti sunma imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

Önder Kul

BTM GLOBAL PAZARA AÇILDI

BTM Genel Müdürü Önder Kul da uzun zamandır üzerinde çalıştıkları BTM’nin uluslararasılaşma vizyonunu artık somut adımlarla hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Kul, “BTM’nin Dubai ve Londra’da iki uluslararası ofisi bulunmaktadır. YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğimizle birlikte, bu adım ekosisteme yeni bir ivme kazandırıyor. Bu ofisler aracılığıyla girişimlerimiz, uluslararası yatırımcılarla ve global iş ağlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı elde ediyor. BTM, dünya girişimcilik ekosisteminde de aktif bir oyuncu olma yolunda ilerliyor” dedi.











