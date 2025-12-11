TRT1 Taşacak Bu Deniz 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

"Seyircinin takdirini almak bizi çok mutlu ediyor"

Ulaş Tuna Astepe, daha önce Trabzonlu bir karakteri canlandırdığını ve çok sevildiğini hatırlattı.

Yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Astepe, "Çok memnunum. Çok kalabalık, herkes canını dişine takarak çalışıyor. Sevdiklerini geride bırakarak, Trabzon'da bir hayat kuruyor ve çok emek harcıyoruz bu işe. Seyircinin takdirini almak bizi çok mutlu ediyor, o yüzden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Astepe, senaristlerin derinlikli ve kapsamlı bir hikaye yazdıklarını dile getirerek, "Buraya özgü pastoral bir dil oluşturuldu. Hem yönetmenimiz hem görüntü yönetmeni ve bütün disiplinler, herkes bir taş koyuyor taşın üzerine ve ortaya böyle güzel bir yapı çıkıyor. Bu da ekibin ortaya koyduğu bir şey. Tek bir kişinin başarısı değil aslında." şeklinde konuştu.

İzleyicilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Astepe, "Bu seyircinin teveccühü. Bu tabii ki bir sorumluluk da veriyor insana. Bozmak istemiyoruz bu büyüyü, elimizden geleni yapıyoruz, umarım sürdürebiliriz." dedi.

Dizide canlandırdığı "Adil" karakterine değinen Astepe, "Çok öfkeli bir karakter. Ritmi çok yüksek. Ben günlük hayatımda çok sakin bir insanım, bir fincanın tabağa koyarken çıkarttığı ses yeterlidir hayatımda bana. Bu kadar gürültücü bir insan değilim ama oynarken ona geçmem gerekiyor. O ritim ve gürültü bazen beni yoruyor. Bazen ciğerim yetmiyor, nefesim kesiliyor. Adil'in öfkesine yetişemediğim zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.















