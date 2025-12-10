Meteoroloji’den yarın için kritik uyarı: O illerde kuvvetli sağanak, kar yağışı, sis ve buzlanma bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji, Türkiye'nin birçok ilinde yağmur, karla karışık yağmur, kuvvetli sağanak ve buzlanma uyarısında bulundu. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın doğusundaki bazı bölgelerde hava koşulları olumsuz etkiler yaratacak. Yarın İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak etkili olacak. Kar yağışları ise Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bitlis, Hakkari gibi illerde ise aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'den yapılan uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin büyük kısmının, yağmur ve sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar, pus, sis ve buzlanma gibi hava olayları ile karşı karşıya kalacağını duyurdu. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağını, yarın için 13 ilde yer yer kar yağışlarının da etkisini hissettireceği belirtiliyor. Vatandaşların, özellikle sürücüler için, dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak

Meteorolojik tahminlere göre, Türkiye'nin batısından doğusuna kadar birçok bölgede yağışlar bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmura karşı hazırlıklı olmalı.



Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’da karla karışık yağmur Doğu Anadolu'nun doğusunda, özellikle Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz kıyılarındaki iller için yoğun yağış uyarısı yapılmış olup, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları isteniyor. İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Marmara ve İç Anadolu’da sis ve pus

Marmara Bölgesi'nin doğusunda, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olabilir. Marmara'nın doğusunda görüş mesafesinin düşmesi, araç trafiğini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, İç Anadolu'nun iç kesimlerinde de sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durum, özellikle sabah işe gidecek vatandaşların yolda dikkatli olmasını gerektiriyor.



5 /9 Buzlanma ve don olayı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor. Bu durum, yolda kaymalara ve trafik kazalarına yol açabilir. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisiyle yolların kaygan hale gelmesi muhtemel. Bu nedenle sürücülere, zincir takmayı unutmamaları ve kış lastiği kullanmaları hatırlatılmaktadır.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında

Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın olacağını tahmin ediyor. Ancak, rüzgarın kuzey yönlerden hafif esmesi bekleniyor ve zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Hava sıcaklıkları, özellikle sabah saatlerinde düşük olacağı için buzlanma riski devam edecek.

Günlük sıcaklık tahminleri İşte 10 Aralık için bazı illerde beklenen hava durumuyla birlikte en yüksek sıcaklıklar:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 10°C İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 12°C İzmir: Az bulutlu 16°C Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21°C Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23°C Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer kuvvetli 15°C Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli 14°C Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar 4°C Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14°C



Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Yoğun yağış ve sis nedeniyle, bazı illerde trafik güvenliği açısından zorluklar yaşanabilir. Özellikle Karadeniz kıyılarındaki iller ve İç Anadolu'daki bazı bölgeler, yağışlar ve pus nedeniyle olumsuz hava koşullarına maruz kalacak. Sürücüler, yolda dikkatli olmalı ve sisli saatlerde hız sınırlarına uymalıdır.

