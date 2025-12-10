AÖL sınavları ne zaman? 2025-2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem oturum takvimi yayımlandı

Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) 2025–2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Türkiye genelinde yüz yüze uygulanacak sınavlar üç oturumda gerçekleştirilecek. Adayların sınav hazırlıklarını planlayabilmeleri için hem sınav günleri hem de sınav giriş belgelerinin erişim tarihi netleştirildi.





AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025–2026 dönemi yazılı sınav takvimini açıkladı. Türkiye genelinde uygulanacak sınavlar üç ayrı oturumda, yüz yüze gerçekleştirilecek. Adaylara her oturumda 100 dakikalık süre tanınacak.





İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü 10.00’da yapılacak.





AÖL sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Sınava katılacak öğrenciler, 15 Aralık 2025 itibarıyla fotoğraflı sınav giriş belgelerini AÖL’ün resmi internet adresi üzerinden edinebilecek. Adayların sınav günü hem sınav giriş belgesini hem de T.C. kimlik numarası taşıyan geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.





Açık lise sistemi nasıl işliyor?

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim süresi dört yıl olarak düzenleniyor ve sınıf geçme yerine dönem-kredi modeli uygulanıyor. Öğrenciler her dönem en fazla 35 kredilik ders seçebiliyor; başarısız olunan zorunlu dersler bir sonraki dönem yeniden programa ekleniyor. Üç kez girilip başarısız olunan ortak derslerde muafiyet sağlanıyor; ancak Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet bulunmuyor.





AÖL mezuniyet şartları

Mezun olabilmek için öğrencilerin:

En az 8 dönem tamamlaması,

Toplam 192 kredi veya üzeri krediye ulaşması,

Ortak derslerin tümünü başarması veya muaf olması gerekiyor.

2024/1 döneminden itibaren derslerde başarılı sayılma notu 50 olarak uygulanıyor. Öğrenciler gerekli krediyi tamamlayamadıkları sürece öğrenimlerine devam edebiliyor.





Sınav sonuçları nasıl açıklanıyor?