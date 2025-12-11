Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Aralık 2025

Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 11 Aralık son depremler listesi.

BALIKESİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.45’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.



KONYA'DA DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.02’de Konya Kulu merkezli bir deprem meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.



AFAD en son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-12-11 08:53:27 38.30333 38.29361 11.58 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 2025-12-11 08:50:30 38.78194 34.07583 8.9 ML 2.0 Ortaköy (Aksaray) 2025-12-11 08:47:12 38.78444 34.05389 7.0 ML 1.8 Ortaköy (Aksaray) 2025-12-11 08:43:12 38.77611 34.05611 8.08 ML 2.0 Ortaköy (Aksaray) 2025-12-11 08:41:27 38.76833 34.06694 9.07 ML 1.8 Ortaköy (Aksaray) 2025-12-11 08:20:56 39.27417 28.95139 6.18 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-12-11 08:08:57 39.2075 28.31028 8.95 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 07:53:42 35.90111 27.39667 6.93 ML 1.8 Ege Denizi - [88.14 km] Datça (Muğla) 2025-12-11 07:41:10 39.16944 28.17 7.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 07:28:54 39.20861 28.27028 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 07:26:13 39.18028 28.25111 5.17 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 07:20:43 37.09444 28.61194 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla) 2025-12-11 07:04:03 40.02306 40.59528 6.13 ML 1.0 Aşkale (Erzurum) 2025-12-11 06:49:43 39.29361 28.93972 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya) 2025-12-11 06:38:10 39.21 28.26306 5.36 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 06:20:58 38.37306 38.78167 9.68 ML 1.0 Kale (Malatya) 2025-12-11 06:06:36 37.10389 28.59389 5.14 ML 2.2 Köyceğiz (Muğla) 2025-12-11 06:00:18 39.16472 28.29861 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 05:48:50 39.2225 28.14389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 05:46:24 38.08944 38.40556 12.16 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman) 2025-12-11 05:43:45 39.7275 28.54583 7.02 ML 1.9 Dursunbey (Balıkesir) 2025-12-11 05:19:05 38.62889 43.22639 7.02 ML 2.2 Tuşba (Van) 2025-12-11 05:10:55 39.2 28.26056 6.79 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-11 04:54:47 39.12333 32.86056 5.72 ML 1.7 Kulu (Konya) 2025-12-11 04:54:44 38.21306 38.59 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 2025-12-11 04:51:02 39.21361 28.17 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)