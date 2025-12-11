DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SON GELİŞMELER: İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) 1389 işçi alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Bakanlık bünyesindeki farklı birimlerde görev alacak adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, binlerce başvuru sahibi tarafından merakla bekleniyor. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kurası hangi tarihte yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ’nin 1389 kişilik işçi alımı için süreç yeni bir aşamaya giriyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrasında adaylar için belirleyici olacak kura çekimi gündeme geldi. Noter denetiminde yapılacak kura ile işe alınacak isimler netleşecek. DSİ kura tarihi ve sonuç duyurusu yakından takip ediliyor.
DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
DSİ personel alımı kılavuzunun yayımlanmasının ardından kura takvimi netleşti. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, öncelikli adaylar da dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından seçim yapılacak. Açık iş sayısı kadar asıl aday ve bu sayının dört katı kadar yedek aday, herhangi bir sınava tabi tutulmadan 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Bu kura, DSİ’nin 1389 işçi alımı sürecinde en kritik aşama olarak öne çıkıyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecektir.
Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır. Evrak kontrolü, 22.12.2025-22.02.2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Adayların, 08.12.2025-19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. 19.12.2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.
Evrak kontrolünden önce başvuruları olumlu olan adayların listesi İŞKUR tarafından belirlenecek. Bu kapsamda başvuru sonuç tarihi henüz belli değil. Güncel duyuruları DSİ ve İŞKUR üzerinden takip etmeniz önem arz edecek.