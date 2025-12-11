Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Yunan ekibi AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 2. sıraya geriledi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede öne geçen kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda yediği gollere engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Temsilcimizin golünü 4. dakikada Moukoudi (K.K) attı. AEK'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marin ile 63. dakikada Koita kaydetti.
Bu sonucun ardından 10 puanlı Samsunspor 2. sıraya geriledi. Yunan ekibi puanını 10 yaparak ikinci sıraya yükseldi.
Karadeniz ekibi lig aşamasındaki son maçında Alman temsilcisi Mainz 05'e konuk olacak.
4' Samsunspor'da Musaba'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği sert top, AEK savunma oyuncusu Harold Moukoudi'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
17' Musaba'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
19' Ceza sahası içinde topla buluşan Pereyra, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
28' Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Strakoşa'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü.
30' Ntcham'ın yerden plase vuruşunda topu kaleci Strakoşa, son anda kornere çeldi.
52' Skora 1 - 1 eşitlik geldi. AEK, Razvan Marin ile aradığı golü buldu.
63' Aboubakary Koita AEK takımını öne geçiren golü attı: 1-2.
Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.
Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.
Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.