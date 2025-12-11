EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2026: SSK ve BAĞKUR'lunun 2026'da emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler

TCMB ANKETİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB tarafından agerçekleştirilen Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomist, bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseltti.

TCMB'YE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Merkez Bankası'nın anketine katılan 68 ekonomistin yıl sonu için enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı miktarda olacak. Böyle bir durumda emeklilere yüzde 13,31 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.