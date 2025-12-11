2026 Asgari ücret zammı ilk toplantısı: Ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 25, 30 zam tahminleri





Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler

Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti belirlemek amacıyla Aralık ayında toplanacak. 2026 yılındaki asgari ücret artışının oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine dayanarak yapılacak değerlendirmelere göre değişecek.





Bu yıl, artış oranının yüzde 24 ile yüzde 33 arasında olması bekleniyor. Buna göre, yeni asgari ücretin 27 bin 319 TL ile 29 bin 399 TL arasında olması olasılığı yüksek.



