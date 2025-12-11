2026 Asgari ücret zammı ilk toplantısı: Ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 25, 30 zam tahminleri

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılacak zammın oranı ve yeni ücret, milyonlarca çalışan için merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 2026 ilk asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 25, 30 zam oranları ile asgari ücret net turarları kaç lira olacak? İşte hesaplamalar ve toplantı detayları.
2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlediği bu toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri masaya yatırılacak. Ancak işçi tarafının masada olup olmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti belirlemek amacıyla Aralık ayında toplanacak. 2026 yılındaki asgari ücret artışının oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine dayanarak yapılacak değerlendirmelere göre değişecek.
Bu yıl, artış oranının yüzde 24 ile yüzde 33 arasında olması bekleniyor. Buna göre, yeni asgari ücretin 27 bin 319 TL ile 29 bin 399 TL arasında olması olasılığı yüksek.
İlk toplantıda, işçi ve işveren taraflarının beklentileri dile getirilecek ve bu görüşmelerin sonunda yapılacak artış oranı netleşecek. En güçlü tahmin ise asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Eğer bu oran gerçekleşirse, asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
Zam oranlarına dair farklı senaryolar da masada. Yüzde 25'lik bir artışla asgari ücretin 27 bin 630 TL olması beklenirken, yüzde 35'lik bir artışla bu rakam 29 bin 800 TL'ye kadar yükselebilir. Çalışan kesim için bu artışların önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Ancak, sendikaların bu konuda yaptıkları eleştiriler de dikkat çekiyor. Komisyonun işçileri yeterince temsil etmediği ve kararların çoğunluk oyuyla alınması, işçi sendikalarının uzun zamandır dile getirdiği eleştiriler arasında yer alıyor.
Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.
TÜRK-İŞ masada yok
Öte yandan komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK, komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5, hükümet tarafından ise 1 kişi olmak üzere 5+5+1 şeklindeki sistemi TÜRK-İŞ’e sundu. Böylece mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek. Fakat TÜRK-İŞ tarafı, bu yönde resmi bir değişiklik olmadığını ve 12 Aralık’ta gerçekleşecek toplantıya katılmayacaklarını, komisyon yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle değiştirildiği taktirde komisyona katılımı değerlendireceklerini açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 kişinin katılımıyla toplanabiliyor
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verebiliyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Asgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25’lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30’luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1974 yılında gerçekleştirilen toplantısında bölgesel düzeyde asgari ücret uygulamasına son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi. Her yılın aralık ayında toplanan komisyon, ülke genelinde yıl boyunca uygulanacak en düşük ücreti toplam 4 toplantı sonucunda belirliyor.