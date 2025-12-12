Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında başkentlilerin cebini yakacak kritik bir karar alındı. CHP yönetiminin oy çokluğuyla kabul ettiği yeni tarife ile birlikte, 2026 yılı için hem belediye otobüslerinde hem de dolmuş hatlarında geçerli olacak fiyat artışları kesinleşti.





İşte yeni zamlı fiyatlar





Meclis'ten geçen kararla birlikte Ankara’da toplu taşıma maliyetleri zirveye taşındı. Eski ve yeni fiyatlar şu şekilde güncellendi:





Tam Bilet: 26 TL’den 35 TL’ye,





Öğrenci Bileti: 13 TL’den 17 TL’ye,





Tam Aktarma: 12,50 TL’den 17 TL’ye,





Öğrenci Aktarma: 8 TL’den 10 TL’ye yükseltildi.





Daha önce Mansur Yavaş göreve gelmeden ücretsiz olan aktarma sisteminin, mevcut yönetim döneminde ücretli hale getirilmiş olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.









"Bir ayda ne değişti?" tartışması





Zammın kendisi kadar zamanlaması da Meclis’te tansiyonu yükseltti. Karar, AK Parti ve BBP gruplerının ret oylarına rağmen CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Muhalefet kanadı, Mansur Yavaş’ın kısa süre önce Meclis kürsüsünden verdiği vaadi hatırlatarak duruma sert tepki gösterdi.





AK Parti'den Sert Tepki: "Mantığa aykırı"





AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş’ın sadece bir ay önce sarf ettiği "1000 yeni otobüs alacağız ve Ankara halkını ücretsiz taşıyacağız" sözlerini hatırlatarak yaşanan çelişkiye dikkat çekti.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"EGO otobüslerinde 26 TL'den 35 TL'ye çıkan tarife, Sayın Başkan'ın sadece bir ay önce 'ücretsiz yapacağım' dediği ulaşım vaadinin tam tersidir. Bu kadar kısa sürede verilen sözün unutulması mantığa aykırıdır."





Ayrıca Yavaş’a çağrıda bulunularak, "Bin otobüs için gereken tüm desteği vermeye hazırız. Yeter ki verdiği sözü tutsun" denildi.





Dolmuşlara da zam kapıda

Oturumda alınan karar sadece EGO otobüslerini kapsamıyor; dolmuş ücretlerine yapılacak zam da kabul edildi. Ancak dolmuşlar için geçerli olacak nihai rakamlar, yapılacak UKOME toplantısının ardından netleşecek. Başkentliler şimdi de dolmuş ücretlerine gelecek zammı bekliyor.







